Закрытая после нападения подростка школа в Улан-Удэ возобновила работу

Школа №5 в Улан-Удэ, где на прошлой неделе подросток напал с топором на семиклассников и учительницу, возобновила работу. Об этом ТАСС сообщил директор образовательного учреждения Сергей Разуваев.

«Учебный процесс возобновлен, уроки по расписанию», — сказал он. По его словам, на занятия пришли около 80% учащихся. ​«Мы полагали, что будет меньше. На сегодня у нас была установка: если ребенок психологически не готов, то он может не приходить, то есть такой щадящий режим», — отметил он.

Разуваев добавил, что всю неделю в школе будут проходить встречи с родителями. «Будем объяснять ситуацию, успокаивать, обсуждать. Родители волнуются, звонят активно», — рассказал он.

Как отмечает агентство, в фойе школы детей встречают сотрудники военной полиции вместе с директором и учителями, на пункте пропуска в поселок проверяют документы. Кабинет, где произошло нападение, в настоящий момент закрыт. По словам Разуваева, ремонт в пострадавшей от поджога комнате начнется 22 января и завершится примерно через неделю. Директор также отметил, что в школе сейчас работают один штатный психолог и еще пять приглашенных.

Нападение на школу произошло 19 января. Девятиклассник бросил в помещение, где проводился урок русского языка и литературы у учеников седьмого класса, бутылку с зажигательной смесью. Как только ученики попытались выбежать из класса, подросток стал наносить удары по ним топором. Также он напал и на учительницу, которая вела урок. Вместе с тем в классе начался пожар, из-за которого из школы были эвакуированы 500 человек.

В результате случившегося пострадали семь человек, в том числе педагог и нападавший, который попытался совершить суицид.

Против подростка было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних).