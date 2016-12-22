Трамп дал ЕС «последний шанс» на устранение недостатков в сделке с Ираном

Президент США предупредил, что продлил режим приостановки санкции против Ирана, как того требуют условия ядерной сделки, в последний раз. Если в этот срок изменений не будет, Вашингтон выйдет из сделки, заверил он

Дональд Трамп (Фото: Eric Vidal / Reuters)

Продление приостановки санкций против Ирана в рамках ядерной сделки еще на четыре месяца, является «последним шансом» для ЕС исправить «жуткие недостатки» сделки. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, заявление которого публикует пресс-служба Белого дома.

«Сегодня я отказываюсь от применения определенных ядерных санкций, но только для того, чтобы добиться от наших европейских союзников согласия на исправление жутких недостатков ядерной сделки с Ираном. Это последний шанс», — сказал Трамп.

«В случае, если такого согласия не будет, Соединенные Штаты больше не откажутся от введения санкций против Ирана, как того требуют условия ядерной сделки. И если я увижу, что такое соглашение не представляется возможным, я немедленно выйду из сделки», — добавил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что «никто не должен сомневаться» в его словах. «Я сказал, что не буду заверять ядерную сделку, и я этого не сделал. Я также буду следить за этим обещанием», — пообещал он, призвав европейские страны работать вместе с Соединенными Штатами над устранением «недостатков сделки».

«Если в течение этого времени [четыре месяца — срок продления приостановки санкций] другие страны не будут действовать, я прекращу нашу сделку с Ираном. Те, кто по какой-либо причине выберет не работать с нами, встанут таким образом на сторону ядерных амбиций иранского режима, а также против народа Ирана и других мирных народов мира», — сказал американский лидер.

В пятницу, 12 января, Трамп продлил приостановку санкций в отношении Ирана в соответствии с заключенной в 2015 году сделкой по ядерной программе Тегерана. Режим приостановки будет действовать еще четыре месяца.