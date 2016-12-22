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МИД дал негативную оценку заявлению Трампа по Ирану
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МИД дал негативную оценку заявлению Трампа по Ирану
Политика, 12:36
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МИД дал негативную оценку заявлению Трампа по Ирану

Россия крайне негативно оценила слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что дал Европе «последний шанс» исправить сделку с Ираном, до того как США выйдут из нее. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

«Мы вчерашние решения и заявления, прозвучавшие из Вашингтона, оцениваем крайне негативно, оправдываются наши худшие ожидания», — сказал он. По мнению Рябкова, США взяли «курс на слом» соглашения по ядерной сделке с Ираном. Он отметил, что продление режима приостановки санкций со стороны США не более чем «косметика». «Главное в том, что усиливается не просто нажимная, а ультимативная составляющая в подходе США к иранским делам», — сказал заместитель министра иностранных дел России.

Трамп дал ЕС «последний шанс» на устранение недостатков в сделке с Ираном
Политика

В субботу, 13 января, Трамп заявил, что США на время откажутся применять санкции против Ирана, что европейские страны согласились «исправить жуткие недостатки» ядерной сделки с Исламской Республикой Иран. Американский президент заявил, что дает Европе «последний шанс». «И если я увижу, что такое соглашение не представляется возможным, я немедленно выйду из сделки», — сказал американский лидер.

В пятницу, 12 января, Трамп продлил приостановку действий санкций в отношении Ирана в соответствии с пунктом соглашения по ядерной программе Тегерана, которое было подписано в 2015 году. Режим приостановки будет действовать на протяжении четырех месяцев.

Евросоюз призвал США сохранить ядерную сделку с Ираном
Политика

На переговорах в Брюсселе в четверг, 11 января, министры иностранных дел трех стран и представитель Европейского союза призвали США сохранить ядерное соглашение. Присутствующие на переговорах политики заявили, что у Ирана есть право пользоваться преимуществом приостановки санкций, потому что это предусмотрено соглашением.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что сделку необходимо сохранить, потому что Северная Корея хочет получить ядерное вооружение. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сказал, что иранское соглашение по ядерной программе сделало мир безопаснее. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини выразила уверенность в том, что сделка с Ираном выполняет свою главную функцию, а именно сохраняет иранскую программу этой исламской республики под международным контролем.

Теги: Иран , Сергей Рябков , Дональд Трамп
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