При обстреле турецкого города из Африна погиб гражданин Сирии

В результате ракетного обстрела города Рейнхали на сирийско-турецкой границе погиб один гражданин Сирии, еще 32 человека получили ранения. Об этом сообщает телеканал NTV.

По его словам, по городу из сирийского Африна были выпущены три ракеты. Всех пострадавших доставили в больницу. Ракеты также повредили жилые дома и автомобили горожан.

Ранее ракетному обстрелу подвергся турецкий город Килис. По нему из Сирии также были запущены три ракеты, в результате атаки один человек получил ранения. Также из-за попадания ракеты в одном из жилых домов возник пожар.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил начало военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском регионе Африн 20 января. По словам премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, операция будет состоять из четырех этапов, в ходе которой будут уничтожены «8–10 тыс. террористов» в Африне. Эрдоган также пообещал закончить военную операцию «в короткие сроки».

Телеканал NTV со ссылкой на военные источники 21 января сообщил, что танки и солдаты армии Турции вошли в Африн и приступили к выполнению наземной операции.

Представитель курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) опроверг эту информацию. По его словам, турецкие военные попытались пересечь границу Сирии и Турции, но отступили назад после того, как курдские ополченцы оказали сопротивление.