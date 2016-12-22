Турецкий город Килис подвергся ракетному обстрелу со стороны Сирии

Турецкий город Килис, находящийся неподалеку от границы с Сирией, подвергся ракетному обстрелу с сирийского направления, сообщает агентство Anadolu. несколько зданий в городе были повреждены.

Всего из Сирии было запущено три ракеты. Они упали в непосредственной близости от городского центра. В результате обстрела никто не погиб, однако один человек получил легкие ранения.

В своем Twitter агентство опубликовало фото из Килиса, на котором видно, что в результате попадания одной из ракет возник пожар в жилом доме.

Турция проводит на севере Сирии военную операцию «Оливковая ветвь», направленную против курдских формирований в районе города Африн. Турецкая армия при поддержке союзных сил сирийской оппозиции на носит авиаудары и ведет артиллерийские обстрелы позиций курдов. Представители курдских формирований уже заявили, что в результате авиаударов погибли мирные жители. Официальный Дамаск назвал проводимую Турцией операцию актом агрессии и нарушением суверенитета Сирии.