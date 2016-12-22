Под Саратовом нефтепровод «Транснефти» возобновил прокачку после пожара

В Саратовской области нефтепровод «Транснефти» возобновил свою работу, после того как прокачка нефти была остановлена во время пожара Об этом сообщил журналистам представитель компании.

«Ремонтно-восстановительные работы на МН Куйбышев — Тихорецк завершены в 00:30 (мск) 21 января. Сбор и вывоз замазученного грунта закончены. Нефтепровод выведен в работу на технологический режим 21 января в 01:58 (мск)», — заявил он.

Разлив нефти с последующем возгоранием на нефтепроводе Куйбышев — Тихорецк произошел в четверг, 18 января. В «Транснефти» отмечали, что всего вылилось 900 кубометров нефти на расстояние 1,5 км. В компании рассказали, пожар мог произойти из-за того, что кто-то из проезжающей машины бросил окурок. Огонь перекинулся на жилые дома села Красноармейское, которое находилось недалеко от нефтепровода.

Видео: Пятый канал