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«Транснефть» назвала дату ликвидации аварии на нефтепроводе под Саратовом
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«Транснефть» назвала дату ликвидации аварии на нефтепроводе под Саратовом
Общество, 13:00
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«Транснефть» назвала дату ликвидации аварии на нефтепроводе под Саратовом

Аварию на нефтепроводе Куйбышев — Тихорецк в Саратовской области планируют ликвидировать 21 января. Об этом сообщили РБК в «Транснефти».

По данным компании, в ликвидации аварии участвуют 152 человека и 77 единиц техники. Ликвидация последствий аварии запланирована на 5 февраля 2018 года. Для этого будут задействованы 330 человек и 204 единицы техники. В настоящий момент причины аварии выясняются.

Разлив нефти на нефтепроводе произошел 18 января. В «Транснефти» сообщали, что в результате аварии вылилось 900 куб. м нефти на расстоянии 1,5 км. После этого начался пожар, в результате которого полностью сгорел один дом, еще три были повреждены, также у шести строений оплавился сайдинг. Кроме того, полностью сгорели грузовой автомобиль «КамАЗ» и Renault Duster. Общая площадь пожара составила 350 кв. м.

«Транснефть» со ссылкой на очевидцев сообщала, что пожар на нефтепроводе начался, после того как из проезжающей машины бросили окурок. Позднее в компании сообщили, что возгорание произошло из-за перепада давления в нефтепроводе.

Теги: авария , нефтепровод , «Транснефть» , Саратовская область , Пожар
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