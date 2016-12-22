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Власти назвали возможную причину аварии на нефтепроводе под Саратовом
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Власти назвали возможную причину аварии на нефтепроводе под Саратовом
Общество, 19:51
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Власти назвали возможную причину аварии на нефтепроводе под Саратовом

По предварительной версии, разлив нефти и последующий пожар в районе села Красноармейское в Саратовской области произошел из-за перепада давления в нефтепроводе. Об этом рассказала РБК пресс-секретарь губернатора региона Нина Попова.

«Перепады давления — одна из версий, но все-таки нужно дождаться заключения специалистов», — отметила Попова. «Ситуация на месте нормализована, жертв нет», — подчеркнула она.

Видео: Пятый канал

В результате частично сгорел дом, где проживали три человека. Также пострадал недостроенный объект. «В любом случае людям будет оказана поддержка», — заверила Попова.

В Саратовской области загорелся магистральный нефтепровод
Общество

В четверг на нефтепроводе Куйбышев—Тихорецк в Саратовской области произошел прорыв нефти с последующим возгоранием. Как рассказали в «Транснефти», всего вылилось 900 кубометров нефти на расстоянии 1,5 км. В компании со ссылкой на очевидцев сообщили, что пожар произошел после того, как из проезжающей машины бросили окурок. Пламя также перекинулось на жилые дома в селе Красноармейское. В МЧС отметили, что их жители были эвакуированы, а возгорание потушено. 

Теги: нефтепровод , Саратовская область , Пожар
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