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В Саратовской области загорелся магистральный нефтепровод
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В Саратовской области загорелся магистральный нефтепровод
Общество, 18 янв, 18:18
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В Саратовской области загорелся магистральный нефтепровод
На нефтепроводе «Транснефти» произошел прорыв, после чего начался пожар. Огонь охватил несколько жилых домов села, которое находится неподалеку от места прорыва. Открытое горение ликвидировали спустя три часа
Фото: Мобильный репортер official / YouTube

На магистральном нефтепроводе Куйбышев — Тихорецк произошел «выход нефти», а затем и пожар, прокачка топлива остановлена, сообщил РБК пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин.

По его словам, прорыв произошел на 413-м километре нефтепровода в 15:31 рядом с селом Красноармейское, расположенным в Энгельсском районе Саратовской области. Нефть разлилась в «достаточно большом объеме» — около 900 куб. м. «Нефть разлилась вдоль трубы и вдоль дороги длиной 1,5 км», — рассказал Демин.

По версии «Транснефти», разлившаяся нефть загорелась из-за сигареты. «Кто-то видел, как из проезжающей мимо машины бросили окурок в нефть, после чего произошло возгорание», — сказал он, добавив, что пожар перекинулся на два дома. К тому моменту к месту возгорания уже приехали сотрудники Приволжского управления «Транснефти». Жители домов были эвакуированы.

Красноармейское находится на берегу Волги, но угроза попадания нефти в Волгу «маловероятна», считает Демин. «На реке лед толщиной 15 см, до реки достаточно далеко — около километра, водных артерий сейчас нет», — сказал пресс-секретарь.

О пожаре РБК сообщил также начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Саратовской области Дмитрий Рассказов. «Загорелся нефтепровод. Полиция помогает эвакуировать жителей, руководство полиции выехало на место ЧП», — поведал Рассказов.

Пресс-секретарь ГУ МЧС региона Наталья Куличенкова рассказала, что возгорание в нескольких домах было ликвидировано. «Пожар во всех домах потушен, пострадавших нет», — сказала она «Интерфаксу».​ Позднее в Центральном региональном центре МЧС сообщили, что «открытое горение» на нефтепроводе ликвидировано в 18:22 мск, было потушено четыре горевших дома. Таким образом, пожар продолжался почти три часа.

Магистральный нефтепровод Куйбышев — Тихорецк — один из четырех нефтепроводов, сходящихся в главном транспортном узле Тихорецкого РУМН (районного управления магистральных нефтепроводов).

Видео: Мобильный репортер official / YouTube

Авторы: Павел Казарновский, Любовь Алтухова, Дмитрий Окрест.
Теги: Саратовская область , Пожар , "Транснефть"
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