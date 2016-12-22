Статую Свободы закрыли для посетителей из-за нехватки бюджетных средств

В Нью-Йорке статуя Свободы и остров Эллис, на котором находится музей иммиграции, закрыты для посетителей из-за сокращения бюджетного финансирования. Об этом сообщается в официальном Twitter музейного комплекса.

«Статуя Свободы и остров Эллис закрыта из-за нехватки ассигнований», — говорится в сообщении. Музей будет закрыт до дальнейшего уведомления.

В пятницу, 19 января, сенаторы от Демократической партии, а также небольшая группа республиканцев, заблокировали проект о финансировании правительства из-за того, что члены Сената не смогли найти компромисс в вопросе закона, который защитит мигрантов от депортации. В субботу, 20 января, федеральные ведомства США прекратили свою работу из-за отсутствия финансирования. Сотрудникам правительства посоветовали остаться дома или поработать без оплаты труда, пока не будет достигнута договоренность по вопросу о мигрантах.

В Белом доме обвинили демократов в блокировке законопроекта и сравнили их действия с поведением «неудачников-обструкционистов». Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вести переговоры о реформе иммиграционного законодательства, пока «демократы не прекратят играть в игры и не возобновят работу правительства», передала слова американского лидера пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Последний раз работа американского правительства была приостановлена с 1 по 17 октября 2013 года при президенте Бараке Обаме. Тогда причиной стал вопрос о реформе здравоохранения, так называемой Obamacare, и защите пациентов. Всего правительство США приостанавливало работу 18 раз.

Остров Эллис расположен в устье реки Гудзон в бухте Нью-Йорка и находится рядом с островом Либерти, где стоит статуя Свободы. Эллис был самым крупным пунктом приема иммигрантов, который работал с 1 января 1892 года по 12 ноября 1954 года.