Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,08 56,62 EUR Нал. 69,69 69,10 USD Бирж. 56,72 +0,20 EUR Бирж. 69,39 +0,26 USD ЦБ. 56,59 -0,17 EUR ЦБ. 69,40 +0,14 EUR/USD 1,22 -0,00 BTC/USD Бирж. 11967,00 -798,98 MOEX 2286,33 -0,48% RTS 1270,92 -0,65% Brent 68,65 -0,71% DJIA 26071,72 +0,21% Nasdaq 7336,38 +0,55% FTSE 7730,79 +0,39%
Статую Свободы закрыли для посетителей из-за нехватки бюджетных средств
Лента новостей
В МВД Афганистана уточнили число погибших при нападении на отель в Кабуле 08:29, Политика Минобороны заявило об окружении в Идлибе крупной банды «Джабхат ан-Нусры» 08:21, Политика Делегация из КНДР впервые за последние четыре года прибыла в Южную Корею 08:09, Политика Статую Свободы закрыли для посетителей из-за нехватки бюджетных средств 08:03, Политика СМИ узнали о спасении 30 человек из захваченного боевиками отеля в Кабуле 07:23, Общество Турецкий город Килис подвергся ракетному обстрелу со стороны Сирии 06:52, Общество Китай призвал США отказаться от взглядов времен Холодной войны 05:50, Политика В США при крушении боевого вертолета погибли два человека 05:41, Общество СМИ сообщили о 35 погибших и пострадавших в атаке на отель в Кабуле 05:02, Общество Нагорный Карабах заявил об атаке азербайджанского беспилотника 04:28, Политика Сотни тысяч демонстрантов вышли на «Марш женщин» в США. Фотогалерея 03:58, Фотогалерея  Курды заявили о жертвах среди мирного населения после авиаударов Турции 03:41, Политика СМИ узнали об отдыхе Порошенко на Мальдивах с документами на чужое имя 03:27, Политика Премьер Македонии анонсировал референдум о смене названия страны 03:27, Политика Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела мэра Махачкалы 02:32, Общество Погиб басист The Kinks и The Zombies Джим Родфорд 01:40, Общество СКР начал проверку после гибели четырех человек в пожаре в Москве 01:13, Общество Курды заявили о равной ответственности России за военную операцию Турции 00:42, Политика Пожарные потушили пожар в гостинице в Праге 00:41, Общество Тест: как составить психологический портрет своего клиента 00:32, РБК и МегаФон Трамп поставил ультиматум заблокировавшим работу правительства демократам 00:13, Политика В Анапе произошло землетрясение магнитудой 4,0 20 янв, 23:59, Общество Дамаск осудил военную операцию Турции на севере Сирии 20 янв, 23:17, Политика В США умерла продюсер «Звездных войн» и «Голодных игр» Эллисон Шермур 20 янв, 22:55, Общество Мутко рассказал о планах отправить на Олимпиаду около 200 спортсменов 20 янв, 22:55, Общество Чемпионат Европы в Москве выиграла 15-летняя российская фигуристка 20 янв, 22:38, Спорт Анкара назвала дату присоединения сухопутных войск к операции в Африне 20 янв, 22:27, Политика В центре Праги загорелась гостиница 20 янв, 22:02, Общество
Статую Свободы закрыли для посетителей из-за нехватки бюджетных средств
Политика, 08:03
0
Статую Свободы закрыли для посетителей из-за нехватки бюджетных средств

В Нью-Йорке статуя Свободы и остров Эллис, на котором находится музей иммиграции, закрыты для посетителей из-за сокращения бюджетного финансирования. Об этом сообщается в официальном Twitter музейного комплекса.

«Статуя Свободы и остров Эллис закрыта из-за нехватки ассигнований», — говорится в сообщении. Музей будет закрыт до дальнейшего уведомления.

В пятницу, 19 января, сенаторы от Демократической партии, а также небольшая группа республиканцев, заблокировали проект о финансировании правительства из-за того, что члены Сената не смогли найти компромисс в вопросе закона, который защитит мигрантов от депортации. В субботу, 20 января, федеральные ведомства США прекратили свою работу из-за отсутствия финансирования. Сотрудникам правительства посоветовали остаться дома или поработать без оплаты труда, пока не будет достигнута договоренность по вопросу о мигрантах.

Трамп поставил ультиматум заблокировавшим работу правительства демократам
Политика

В Белом доме обвинили демократов в блокировке законопроекта и сравнили их действия с поведением «неудачников-обструкционистов». Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вести переговоры о реформе иммиграционного законодательства, пока «демократы не прекратят играть в игры и не возобновят работу правительства», передала слова американского лидера пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Битва за бюджет: почему правительству США грозит остановка работы
Политика

Последний раз работа американского правительства была приостановлена с 1 по 17 октября 2013 года при президенте Бараке Обаме. Тогда причиной стал вопрос о реформе здравоохранения, так называемой Obamacare, и защите пациентов. Всего правительство США приостанавливало работу 18 раз.

Остров Эллис расположен в устье реки Гудзон в бухте Нью-Йорка и находится рядом с островом Либерти, где стоит статуя Свободы. Эллис был самым крупным пунктом приема иммигрантов, который работал с 1 января 1892 года по 12 ноября 1954 года.

Теги: Белый дом , Сенат , статуя Свободы
Главное
Делегация из КНДР впервые за последние четыре года прибыла в Южную Корею Политика
Материалы по теме
Белый дом сравнил демократов с «неудачниками-обструкционистами» Политика
Пенс призвал солдат США не беспокоиться о приостановке работы ведомств Политика
Расколовшиеся Штаты: как избиратели оценили год работы Дональда Трампа Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.