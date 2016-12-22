Трамп поставил ультиматум заблокировавшим работу правительства демократам

Дональд Трамп отказывается от переговоров об иммиграционной реформе с демократами, пока они не примут законопроект о финансировании правительства, передал Белый дом позицию президента США

Дональд Трамп (Фото: Ron Sachs / CNP / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп и республиканцы заняли жесткую позицию после того, как конгрессу не удалось договориться о финансировании правительства, они отказываются от переговоров по вопросу иммигрантов до тех пор пока демократы не примут новый закон о финансировании правительства.

С наступлением полуночи в субботу по местному времени федеральные агентства США остановили работу. Конгрессмены не смогли принять новый закон о финансировании правительства (50 голосов за, 49 против), его заблокировали демократы, потребовавшие в ближайшее время принять закон, который обеспечит защиту от депортации несовершеннолетних детей иммигрантов.

Сотрудникам американского правительства предложили остаться дома, или в некоторых случаях, поработать без оплаты до тех пор пока законодатели не договорятся. В прошлый раз, в октябре 2013 года, приостановка работы правительства затянулась на 16 дней.

«Президент не будет вести переговоры о реформе иммиграционного законодательства до тех пор пока демократы не прекратят играть в игры и не возобновят работу правительства», — сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters. Ранее Сандерс сравнивала демократов с «неудачниками-обструкционистами».

Лидер сенатского меньшинства, демократ Чак Шумер в ответ заявил, что считает Трампа ненадежным партнером для переговоров. «Вести переговоры с Трампом, это как вести переговоры с пудингом. Нельзя договориться с постоянно двигающейся целью», — сказал Шумер.

По словам демократов, они месяцами просили республиканцев принять меру поддержки иммигрантов в качестве отдельного законопроекта. Лидер республиканцев Митч Макконнелл высказал мнение, что решение кризиса было «всего в нескольких дюймах», но вместо этого демократы заблокировали работу правительства.