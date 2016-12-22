Пенс призвал солдат США не беспокоиться о приостановке работы ведомств

​Вице-президент США Майк Пенс призвал американских солдат «сосредоточиться на выполнении своей миссии» и не беспокоиться о приостановке работы федеральных ведомств в стране. Соответствующее заявление он сделал в международном аэропорту Шэннон в Ирландии, где его самолет, направлявшийся в Каир, остановился для дозаправки. В Каир Пенс отправился с запланированным визитом. Об этом сообщает Fox News.

«Мы разберемся с этим (с приостановкой работы правительства США. — РБК) в Вашингтоне», — сказал он.

Кроме того, Пенс посетовал на то, что американские солдаты, которые во время напряженной обстановки едут на несколько месяцев в Кувейт, должны беспокоиться о своей зарплате «из-за демократов в сенате».

Представитель вице-президента Алисса Фара заявила, что поездка Пенса является «неотъемлемой частью национальной безопасности США и ее дипломатических целей» и пройдет согласно расписанию.

Накануне республиканцы и демократы в американском сенате не пришли к согласию по поводу продления финансирования федерального правительства, из-за чего работа ведомств была приостановлена. Белый дом обвинил демократов в блокировке законопроекта, который предотвращает приостановку работы правительства, и сравнил их действия с поведением «неудачников-обструкционистов».

Последний раз работа правительства США была приостановлена в 2013 году при президенте Бараке Обаме. Это длилось с 1 по 17 октября. Сбой произошел из-за споров о реформе здравоохранения Obamacare и защиты пациентов в США. Всего американское правительство приостанавливало свою работу 18 раз.