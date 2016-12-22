Пожарные потушили пожар в гостинице в Праге

Пожарным удалось потушить пожар в четырехзвездочной гостинице Eurostars David в центре Праги, сообщает портал Novinky. Жертвами огня стали два человека.

В сообщении скорой помощи чешской столицы уточняется число пострадавших от пожара. Всего были госпитализированы девять человек, пятеро из них тяжело пострадали. На месте пожара работают криминалисты, которые устанавливают причины пожара, говорится в Twitter полиции Праги. Кроме того, продолжается идентификация тел погибших.

Из здания гостиницы были эвакуированы порядка 40 человек, преимущественно это иностранцы. Посольство России не располагает сведениями о пострадавших россиянах в результате пожара, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря дипломатического представительства Алексея Колмакова.

О пожаре в центре Праги стало известно вечером 20 января. Возгорание произошло на первом этаже гостиницы, после чего дым быстро распространился по всему зданию. Для ликвидации пожара были привлечены несколько пожарных бригад и 30 автомобилей скорой помощи.