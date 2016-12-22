Жертвой пожара на северо-западе Москвы стал один человек
Общество, 11:25
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Жертвой пожара на северо-западе Москвы стал один человек
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в районе Строгино на северо-западе Москвы, еще один пострадал. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Центра управления в кризисных ситуациях столичного ГУ МЧС России.
По информации центра, сообщение о возгорании по адресу: улица Твардовского, дом 29, корпус 1, поступило в экстренные службы 20 января в 09:23 мск.
Огонь охватил квартиру на девятом этаже 12-этажного дома. В 09:55 пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила около 25 кв. м.