В центре Праги загорелась гостиница

Возгорание возникло в одном из отелей в центре Праги. По меньшей мере два человека погибли, еще порядка 40 пострадали. На месте происшествия работает несколько пожарных бригад и 30 автомобилей скорой помощи

Машины пожарных служб в Чехии. 2017 год (Фото: Slavomir Kubes / CTK / Global Look Press)

Инцидент произошел в четырехзведночной гостинице Eurostars David на улице Наплавни в историческом районе чешской столицы, передает Reuters.​

На кадрах трансляции, которую ведет в Periscop чешский журналист Филип Хорки, видно, как к отелю подъехали несколько машин пожарных служб, которые подали к загоревшемуся зданию лестницы, полиция, медики. Территория гостиницы оцеплена.

Служба скорой помощи Праги в Twitter написала, что порядка 40 человек пострадали в результате пожара. Спасатели предупреждают, что их число может увеличиваться. Жертвами случившегося стали двое. По словам директора Службы неотложенной медицинской помощи Праги, они скончались еще до приезда медиков.

​Местное издание Ech24.cz указывает, что причина пожара пока не ясна, но, по словам одного из пожарных, возгорание произошло на первом этаже гостиницы, дым быстро распространился по всему зданию.