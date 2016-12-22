В центре Праги загорелась гостиница

Инцидент произошел в четырехзведночной гостинице Eurostars David на улице Наплавни в историческом районе чешской столицы, передает Reuters.
На кадрах трансляции, которую ведет в Periscop чешский журналист Филип Хорки, видно, как к отелю подъехали несколько машин пожарных служб, которые подали к загоревшемуся зданию лестницы, полиция, медики. Территория гостиницы оцеплена.
Служба скорой помощи Праги в Twitter написала, что порядка 40 человек пострадали в результате пожара. Спасатели предупреждают, что их число может увеличиваться. Жертвами случившегося стали двое. По словам директора Службы неотложенной медицинской помощи Праги, они скончались еще до приезда медиков.
Местное издание Ech24.cz указывает, что причина пожара пока не ясна, но, по словам одного из пожарных, возгорание произошло на первом этаже гостиницы, дым быстро распространился по всему зданию.