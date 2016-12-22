В Праге в ДТП с автобусом погибли три человека

В пригороде Праги при столкновении автобуса с легковым автомобилем погибли три человека, 45 получили ранения, заявил пресс-секретарь спасательной службы чешской столицы Ян Поштова. Об этом сообщает газета Lidove noviny.
Автобус, двигавшийся по извилистой дороге, столкнулся с автомобилем, а затем врезался в дерево. Из 45 раненых пятеро находятся в тяжелом состоянии. Их отправили в больницу пражского района Мотол и в военный госпиталь. «Среди раненых есть дети, которых ввели в искусственную кому и подключили к искусственной вентиляции легких», — рассказал Поштова.
Для помощи пострадавшим на место ДТП выехали 11 машин скорой помощи. Из-за плохой погоды тяжело раненых не удалось отправить вертолетом. В ликвидации последствий аварии участвовали пожарные из Праги и Средней Чехии.
Полиция перекрыла дороги в районе ДТП до полуночи. Начато расследование обстоятельств происшествия.
В сентябре в ДТП на юго-востоке Чехии пострадал глава МИД страны Любомир Заоралек. Его и еще нескольких человек вертолетом доставили в больницу.