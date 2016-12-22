Родственники Шаинского назвали дату прощания и похорон в Москве

Церемония прощания с российским композитором Владимиром Шаинским ​пройдет 22 января в Доме композиторов в Москве. Об этом сообщил РБК его сын Вячеслав Шаинский.

«22 января в Доме композиторов, в 11 часов», — рассказал он, добавив, что самолет с телом композитора прибыл в Москву 20 января.

Предположительно, по данным ТАСС, проститься с музыкантом в Москве придут оба его сына, друзья, близкие и поклонники. Младшая дочь Шаинского Анна, проживающая в США, не приедет из-за сложностей с документами. В калифорнийском Сан-Диего, где Шаинский проживал последние годы, прощание с ним прошло 12 января.

По данным агентства, композитора похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 22 января.

По данным агентства, 20 января самолет авиакомпании «Аэрофлот» с телом композитора на борту, который накануне вылетел из Лос-Анджелеса, прибыл в московский аэропорт Шереметьево. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, лайнер, выполнявший рейс SU 107, совершил посадку в 14:35 мск.

Владимир Шаинский умер 26 декабря 2017 года в своем доме в США. По словам его сына Вячеслава, причиной смерти стал возраст. Композитору было 92 года. В последние годы жизни ему диагностировали рак желудка.

Изначально вдова музыканта Светлана Шаинская сообщила, что похороны пройдут после 10 января, скорее всего, в Сан-Диего, но если будут предложения с родины мужа, семья их рассмотрит. В конце декабря глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что Шаинского кремируют и похоронят на столичном Троекуровском кладбище.