Похороны Шаинского пройдут после 10 января

Похороны Владимира Шаинского состоятся после 10 января. Об этом, как передает ТАСС, сообщила вдова композитора Светлана Шаинская.

По ее словам, Шаинский будет кремирован. Планируется, что похороны пройдут в Сан-Диего, где последние годы жил композитор. «Это будет, наверное, здесь и только после 10 января, потому что сейчас праздники, а они должны выдать сначала сертификат (свидетельство о смерти. — РБК), потом делать кремирование, но для всего этого должны быть рабочие дни, а сейчас многие на каникулах», — рассказала она.

В то же время, отметила Светлана Шаинская, окончательное решение о месте и времени похорон пока не принято. Вероятность захоронения композитора в России пока обсуждается, однако официальные лица пока не обращались к вдове композитора с этим вопросом. «Поэтому пока я действую по своему плану, но если будут какие-то предложения из России, и достойные предложения, тогда буду смотреть, тем более процедура с кремированием затягивается, и время есть», — рассказала она.

Владимир Шаинский скончался в Сан-Диего (штат Калифорния) 25 декабря, на 93-м году жизни. В США он переехал в 2004 году. Несколько лет назад у композитора был диагностирован рак.

Шаинский был автором популярных песен для взрослых и детей («Дрозды», «Не плачь, девчонка», «Идет солдат по городу», «Песенка крокодила Гены», «Чунга-Чанга», «Травы, травы…»). Также композитор написал песню «Мы начинаем КВН», которая стала гимном Клуба веселых и находчивых. В 1986 году он стал народным артистом РСФСР.