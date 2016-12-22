Композитора Владимира Шаинского похоронят в Москве

Тело Владимира Шаинского, который скончался в Калифорнии в возрасте 92 лет, кремируют, а прах привезут в Москву и похоронят на Троекуровском кладбище. Церемония, как сообщила ранее вдова музыканта, пройдет после 10 января

Владимир Шаинский (Фото: Наталья Логинова / Global Look Press)

Автор множества популярных песен композитор Владимир Шаинский будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

«Да, на Троекуровском кладбище. Его кремируют и привезут на Троекуровское», — сказал Немерюк, отвечая на соответствующий вопрос.

Владимир Шаинский ушел из жизни во вторник, 26 декабря, в своем доме в американском штате Калифорния. По словам сына композитора, Вячеслава, причиной смерти стал возраст. В последние годы жизни у музыканта диагностировали рак желудка. Вдова композитора Светлана Шаинская сообщила, что похороны состоятся после 10 января, скорее всего, в Сан-Диего, где в последние годы жил композитор, но если поступят предложения с родины мужа, семья их рассмотрит.

Шаинский написал более 400 песен, среди которых множество известных мелодий из советских мультфильмов, например из серии про Чебурашку и крокодила Гену, «Приключений Незнайки и его друзей», «Крошки Енота», «Трям! Здравствуйте!», «Мамы для мамонтенка». Также его песни исполняли многие эстрадные певцы — Алла Пугачева, Муслим Магомаев, Лев Лещенко, Эдуард Хиль, Валерий Леонтьев, группы «Песняры» и «Самоцветы».