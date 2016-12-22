Лавров рассказал о роли канала связи между Россией и США в победе над ИГ

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что канал связи между США и Россией «во многом» способствовал уничтожению террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом он сообщил на пресс-конференции в ООН в Нью-Йорке, передает «Интерфакс».

«У нас налажен канал связи по линии военных в том, что касается Сирии, во многом это взаимодействие способствовало тому, что ИГИЛ как халифат не состоялся и был разрушен», — сказал Лавров.

Министр иностранных дел России отметил, что США — «мощная страна», которая может сделать «очень много полезного» для уничтожения терроризма. По его словам, Москва заинтересована координировать действия с Вашингтоном. «Так что мы за то, чтобы все вопросы решать вместе», — отметил Лавров.

Канал связи российских и американских военных был установлен между военной базой США Аль-Удейд в Катаре и российской авиабазой в Латакии. В марте 2017 года сообщалось, что Москва и Вашингтон начали создавать новый канал связи по Сирии на уровне генералов. Как рассказал председатель комитета начальников штабов американских ВС Грегори Хикс, диалог на уровне высокопоставленных военных может быть установлен, чтобы снизить «риски конфронтации» на территории и в воздушном пространстве Сирии.

В июне 2017 года Министерство обороны России заявило, что приостановит сотрудничество с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. Ведомство также предупредило, что самолеты и беспилотники международной коалиции, которые находятся в небе к западу от Евфрата, «будут браться на сопровождение средствами ПВО». Российское оборонное ведомство приняло такое решение после того, как военные коалиции сбили сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22 около города Ракка. В Минобороны отметили, что во время инцидента в небе были российские самолеты, но коалиция не использовала канал связи между воздушными командованиями.

После заявления российской стороны о прекращении использования канала связи по воздушным инцидентам в коалиции заявили, что все еще используют его для диалога с российской стороной.