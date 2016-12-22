Путина проинформировали о нападениях в российских школах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вооруженное нападение на учеников школы № 5 в Улан-Удэ, сообщил, что глава государства Владимир Путин проинформирован о последних происшествиях в российских школах, передает корреспондент РБК.

«Безусловно, руководство страны получает информацию о подобных происшествиях и, конечно же, информируется о ходе продвижения по ним», — заявил Песков.

При этом он подчеркнул, что тема инцидентов, связанных с нападениями на школьников, на совещании с постоянными членами Совета Безопасности не обсуждалась.

По словам Пескова, на фоне произошедших вооруженных нападений на школы в Перми и Улан-Удэ необходимо продолжить обсуждение мер для защиты россиян, в том числе молодежи, «от исходящего из интернета зла», при этом не нарушая принципа свободы интернета.

«Хочу напомнить вам слова нашего президента о том, что интернет — это абсолютно свободное пространство и свободы интернета должны быть сохранены, интернет несет много добра, но нельзя закрывать глаза на то, что он несет и зло. Поэтому здесь есть вопросы», — заключил Песков.

Утром 19 января ученик 9-го класса школы № 5 в районе Сосновый Бор города Улан-Удэ совершил нападение на учеников 7-го класса. 15-летний подросток был вооружен топором и бутылкой с горючей смесью. Бросив коктейль Молотова в кабинет, он начал наносить удары детям. В результате инцидента пострадали семь человек, в том числе учительница русского языка и литературы. Все пострадавшие были прооперированы, одна из девочек находится в тяжелом состоянии. Также операцию провели и самому нападавшему, который во время задержания полицейскими пытался покончить с собой. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних).

15 января в пермской школе № 127 два подростка — старшеклассник и бывший ученик этой же школы — ворвались с ножами в кабинет, где находился четвертый класс, и напали на школьников и учителя. Пострадали 15 человек. Возбуждено несколько уголовных дел.