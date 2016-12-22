Губернатор посоветовал станцевавшим курсантам извиниться перед родителями

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов встретился со снявшими скандальное видео курсантами и посоветовал им извиниться перед родителями. Об этом сообщил пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук, передает «РИА Новости».

По его словам, Морозов встретился с курсантами в пятницу, 19 января. «В ходе нее глава региона обозначил свою позицию — курсантов не стоит сурово наказывать и отчислять», — рассказал Гончарук. Он отметил, что Морозов сказал курсантам, что своим поступком они показали «в не очень красивом свете и вуз, и его руководство». Гончарук заметил, что во время встречи курсанты молчали «с понурыми лицами» и слушали губернатора.

Видео, на котором 14 курсантов Ульяновского института гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева в нижнем белье и форменных фуражках танцуют под песню диджея Бенни Бенасси Satisfaction, появилось 16 января. После этого с критикой в отношении создателей ролика выступила Росавиация. В ведомстве заявили, что своими действиями курсанты оскорбили работников гражданской авиации, а танцы, которые они исполняли, назвали «фривольными».



Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выступил против отчисления курсантов из вуза, но заявил, что они должны быть наказаны соразмерно совершенному поступку. Кроме того, он поручил сформировать специальную комиссию, которая должна проверить видео и оценить проведенную со снявшими видео курсантами педагогическую работу.

18 января приволжская транспортная прокуратура проверила видео с танцующими курсантами и не нашла оснований, чтобы отчислить их из вуза. Кроме того, она внесла представление ректору училища из-за ненадлежащей организации воспитательного процесса. Ведомство также поставило вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности педагогов института.