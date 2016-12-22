Ульяновский губернатор выступил против отчисления снявших видео курсантов

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выступил против отчисления из Ульяновского института гражданской авиации курсантов, снявшихся в видео, в котором они танцуют в полуголом виде. Об этом сообщил РБК его пресс-секретарь Тимофей Гончарук.
На своей странице в Facebook губернатор Ульяновской области написал, что отчисление участников видео «не добавит им патриотизма и воспитания».
«Думаю, что у ветеранов училища, воспитателей и преподавателей найдется немало аргументов, чтобы объяснить курсантам, что такое честь мундира и уважение к традициям», — подчеркнул он.
Морозов выразил уверенность, что воспитанники училища должны быть наказаны, но по справедливости, и чтобы оно было соразмерно их поступку. Он отметил, что задача «сломать им жизнь и перечеркнуть их мечту» не стоит, а нужно сделать так, чтобы курсанты задумались о последствиях своих поступков. «Парни должны понять: форма всегда накладывает дополнительную ответственность и определенные нормы поведения, это мое внутреннее убеждение как человека, долгие годы носившего погоны», — написал Морозов.
Губернатор сообщил, что планирует встретиться 19 января с курсантами и их родителями. Он выразил надежду, что они услышат его позицию, «как кадрового офицера» и отца. «Уверен, что большинству из них этот горький опыт поможет стать взрослее, а поддержка старших товарищей — офицеров, ветеранов отрасли в тот момент, когда они оступились, станет хорошим уроком товарищества, сплоченности и доверия», — сказал Морозов. Губернатор заявил об уверенности в том, что «органы», которые будут принимать решения о дальнейшей судьбе снявших видео курсантов, примут правильное решение, которое послужит им уроком «на всю жизнь».
В интернете 16 января появился видеоролик, на которых 14 курсантов Ульяновского института гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева одетые в нижнее белье, сапоги и форменные фуражки, танцуют под трек диджея Бенни Бенасси Satisfaction. После появления видео в Росавиации заявили, что своими действиями курсанты оскорбили работников гражданской авиации. В ведомстве назвали недопустимыми «фривольные танцы на территории авиационного вуза».
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил создать специальную комиссию, которая должна проверить ролик. В комиссию должны войти представители Министерства транспорта и Росавиации. Они будут должны также провести проверку педагогической работы, которая осуществляется с курсантами, снявшими видео.