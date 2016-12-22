Спецкомиссия проверит видео танца полуобнаженных ульяновских курсантов

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил создать специальную комиссию для проверки видеоролика, на котором курсанты института гражданской авиации танцуют в полуголом виде. Об этом агентству «Интерфакс» заявил пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук.

«В специальную комиссию войдут представители Минтранса РФ и Росавиации, которые проверят, как осуществляется педагогическая работа с курсантами, кто выложил ролик и кто принял участие в танцах», — рассказал Гончарук.

Он добавил, что пока остается неясным, будут ли курсанты отчислены из училища.

«Есть информация, что видео было снято еще в октябре 2017 года, а выложено только сейчас», — отметил пресс-секретарь. Гончарук подчеркнул, что в случае подтверждения данного факта будет дана оценка действий курсантов требованиям действующего федерального законодательства.

Как отмечается на сайте Росавиации, своими действиями курсанты нанесли оскорбление всем работникам гражданской авиации. «Фривольные танцы в нижнем белье с форменной фуражкой института, прикрывающей лица, на территории авиационного вуза недопустимы», — говорится в сообщении.

Рекомендовано провести внеочередную врачебно-летную экспертизу курсантов с детальным изучением их психо-эмоционального состояния. Уточняется, что по итогам проверки ко всем причастным (как учащимся, так и представителям руководства вуза) к инциденту будут приняты жесткие дисциплинарные меры.

В ролике, который появился в интернете 16 января, 14 курсантов летного училища, одетых в нижнее белье, сапоги и форменные фуражки, танцуют под хит итальянского диджея Бенни Бенасси Satisfaction.

В мае 2017 года прокуратура собиралась проверить видеозапись с акробатическими трюками в храме Рождества Пресвятой Богородицы Перемышльского района Калужской области. В выложенном в интернете ролике гимнасты выполняют трюки, а молодой человек учит детей танцам.