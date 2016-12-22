Прокуратура не выявила нарушений в видео с полуголыми курсантами

Приволжская транспортная прокуратура провела проверку видеозаписи с курсантами Ульяновского института гражданской авиации, танцующими в полуголом виде, и не нашла оснований для их отчисления из вуза. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что не было выявлено фактов нарушения законодательства, устава института, правил внутреннего распорядка курсантов, а также иных актов института, «влекущих применение меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления».
В прокуратуре отметили, что в связи с ненадлежащей организацией воспитательного процесса, а также нарушением Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и локальных правовых актов ректору училища внесено представление. Поставлен вопрос о привлечении педагогов учебного заведения к дисциплинарной ответственности.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов также не поддержал идею отчислить курсантов из-за видеоролика. По его мнению, наказание должно быть справедливым и не должно сломать молодым людям жизнь.
16 января в Сети появился видеоролик, на котором 14 полуобнаженных первокурсников летного училища танцуют под хит итальянского диджея Бенни Бенасси Satisfaction. Для проверки ролика губернатор поручил создать специальную комиссию.