Гонка кандидатов: как идет сбор подписей для выдвижения в президенты
Выборы президента России, 13:09
0
Гонка кандидатов: как идет сбор подписей для выдвижения в президенты
В России продолжается предвыборная кампания. До 31 января желающие баллотироваться должны сдать в ЦИК подписи — 100 тыс. для кандидата от партии и 300 тыс. для самовыдвиженцев. Как идет сбор подписей — в одной картинке
От сбора подписей освобождены кандидаты от парламентских партий. Таких в нынешней гонке двое — Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ). На запрос РБК о том, как идет сбор, РБК не ответили три кандидата: Екатерина Гордон, Роман Худяков и Сергей Бабурин. Кандидат Ирина Волынец была зарегистрирована ЦИК только 16 января.
Рекордсменом по сборам стал действующий президент России Владимир Путин. В его штабе уже собрали необходимое для выдвижения число подписей, но сбор продолжается.