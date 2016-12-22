В КНДР встречу в Ванкувере сочли попыткой разжечь войну

Представитель Института по делам США при МИД Северной Кореи назвал прошедшую в Ванкувере встречу по вопросам КНДР попыткой разжигания войны. Соответствующее сообщение опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«США в сговоре с Канадой провели 15 и 16 января в Ванкувере заговор войны — так называемое собрание министров иностранных дел стран — участниц в Корейской войне», — говорится в сообщении.

США, по словам представителя Института, «раскрыли свою гнусную сущность». «На глазах у всех говорят о диалоге, а за кулисами пытаются развязать новую войну на Корейском полуострове», — добавил он.

«Мы считаем созванное США нынешнее собрание смехотворным барахтаньем своры Трампа, испуганной мощью нашей республики, которая совершила историческое дело усовершенствования государственных ядерных сил и достойно поднялась на статус общепризнанного в мире стратегического государства», — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что совещание убедило КНДР в необходимости совершенствовать ядерный и ракетный потенциал.

17 января МИД России осудил встречу в Ванкувере. «Вынуждены констатировать, что подобные мероприятия, проведенные наспех и негативно сказывающиеся на функционировании проверенных многосторонних форматов, не способствуют нормализации ситуации вокруг Корейского полуострова», — заявили в ведомстве.

Встреча руководства США и Канады прошла 15 и 16 января. На пресс-конференции по ее итогам американский госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что в случае «новых провокаций» Соединенные Штаты будут настаивать на ужесточении санкций в отношении Пхеньяна.