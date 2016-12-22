МИД России осудил международную встречу по КНДР в Ванкувере

Встреча в Ванкувере, которую созвали США и Канада для обсуждения проблемы КНДР, не способствует нормализации ситуации вокруг Корейского полуострова, а усугубляет ее. Об этом говорится в заявлении российского МИД.

Результаты встречи, которые были изложены в заявлении США и Канады «подтвердили наши сомнения в полезности этого мероприятия», подчеркнули в ведомстве. «С сожалением вынуждены констатировать, что подобные мероприятия, проведенные наспех и негативно сказывающиеся на функционировании проверенных многосторонних форматов», — говорится в сообщении.

В российском МИД добавили, что с недоумением восприняли упоминание в документе Китая и России, поскольку министры иностранных дел двух стран приглашены не были. «Особенно отметили пассаж о «важности и особой ответственности» России и Китая в нахождении долгосрочных решений проблем Корейского полуострова», — уточнили в ведомстве. Речь идет о российско-китайской «дорожной карте» урегулирования ситуации на Корейском полуострове, изложенная в совместном заявлении России и Китая от 4 июля 2017 года.

В заявлении МИД России считают «абсолютно неприемлемым» решение участников встречи «поразмыслить над введением односторонних санкций и других дипломатических мер, которые выходят за пределы требований, закрепленных в резолюциях Совета Безопасности ООН».

«С сожалением вынуждены констатировать, что подобные мероприятия, проведенные наспех и негативно сказывающиеся на функционировании проверенных многосторонних форматов, не способствуют нормализации ситуации вокруг Корейского полуострова, а напротив, ее усугубляют», — резюмировали в МИД.

Во встрече в канадском Ванкувере приняли участие представители 20 стран, участвовавших в Корейской войне на стороне Сеула. По итогам встречи госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США будут настаивать на ужесточении санкций против Пхеньяна в случае «последующих провокаций». При этом он подтвердил, что если ситуация не будет разрешена с помощью санкций и дипломатического давления, США будут готовы к военным мерам.