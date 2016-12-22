Тиллерсон назвал условие ужесточения санкций против КНДР

В случае «новых провокаций» США будут настаивать на ужесточении международных санкций в отношении Пхеньяна, заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон на пресс-конференции по итогам встречи в Ванкувере по ситуации в Корее. Запись пресс-конференции опубликована на официальной странице МИД Канады.

Тиллерсон отметил, что США не отвергают дипломатического решения ситуации, но будут бороться за полную денуклеаризацию Корейского полуострова «Наши дипломаты в Нью-Йорке продолжат выступать за более жесткие санкции против КНДР, если будут последующие провокации», — сказал госсекретарь.

Он добавил, что политика санкций и дипломатического давления — «политика президента и Совета национальной безопасности». Однако если эта стратегия не сработает, «США вынуждены будут перейти к военной опции». «Давление будет усиливаться, пока [Северная Корея] не придет к верному заключению», — подытожил Тиллерсон.

Международные санкции в отношении КНДР ужесточены в декабре после серии испытаний летом-осенью 2017 года ракетно-ядерного оружия, в частности, межконтинентальных ракет, способных достичь США, и водородной бомбы, а также угроз применения их по американской территории и их союзникам. В частности, наложенные СБ ООН ограничения включают прекращение поставок топлива Пхеньяну, прием его рабочей силы за рубежом, финансовых операций. Кроме того, отдельные пакеты санкций вводят каждая из стран Запада самостоятельно — ужесточили их Евросоюз, Канада, Япония и другие страны. В ответ лидер КНДР Ким Чен Ын в середине января заявил, что страна может жить в режиме санкций «хоть 100 лет» благодаря своей экономической системе.