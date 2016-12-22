Госдеп посоветовал Турции сосредоточиться на борьбе с ИГ

Госдепартамент США призвал Турцию не предпринимать действий против сирийских курдов, а сосредоточиться на борьбе с террористами из «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Об этом заявила на брифинге официальный представитель департамента Хизер Нойерт, следует из его расшифровки.

«Мы [Госдеп] бы призвали турецкую сторону не предпринимать действий такого рода», — заявила Нойерт, отвечая на вопрос журналистов, выглядят ли действия Турции так, как будто эта страна собирается вторгнуться в курдский Африн, и что она думает по поводу этой подготовки к нападению.



На вопрос, выступает ли она против нападения Турции на Африн, представитель Госдепа заявила: «Послушайте, я и мы (говоря о Госдепартаменте) хотим, чтобы Турция сосредоточилась на [борьбе] с ИГ». Она добавила, что все стороны в Сирии сейчас должны быть сфокусированы на борьбе с ИГ.

По словам представителя Госдепа, США не собираются создавать силы безопасности на турецко-сирийской границе, этот факт Анкара истолковала неверно. Она добавила, что основной целью помощи США курдам является обеспечение безопасности в освобожденных от боевиков местностях.

​Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 15 января пригрозил уничтожить «силы безопасности», которые сформировали США из курдских отрядов на турецко-сирийской границе. По его словам, Анкара в любой момент может провести антитеррористическую операцию в Африне. На следующий день турецкое издание Haberturk со ссылкой на военные источники сообщило, что Турция планирует наземную операцию в Сирии — нанести авиаудары по находящимся в Африне курдским отрядам самообороны. После этого на сирийскую территорию могут быть направлены подразделения турецкого спецназа. По данным источников, курды планируют отразить возможное нападение Турции.

Дамаск 18 января пригрозил сбивать турецкие военные самолеты над Сирией. Любые действия военных Турции в районе Африна будут считаться «актом агрессии в отношении суверенитета» Сирии, добавили в сирийском МИДе.