МЧС объявило в Москве экстренное предупреждение из-за непогоды

В Москве главное управление МЧС России объявило экстренное предупреждение в связи с непогодой. Об этом сообщает управления МЧС по Москве.

В ночь с 18 на 19 января ожидается ожидается снег, местами сильный, метель и гололёд. Ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами 12—17 м/с. Такие условия погоды сохранятся и в течение всей пятницы 19 января.

Спасатели порекомендовали водителям снизить скорость движения на дорогах скорость и дистанцию, не делать резких маневров и обгонов, не парковать машины под слабо укрепленными конструкциями.

По данным пресс-службы «Яндекса», из-за снегопада пробки на московских дорогах будут наблюдаться в течение всего четверга. Загруженность столичных дорог достигла 8 баллов. Утром 18 января автомобильные заторы были на ​внутренней стороне МКАДа от Каширского шоссе до Ленинского проспекта, на ​внутренней стороне ТТК от проспекта Андропова до Савеловской эстакады и на Ленинградском шоссе от Шереметьевского шоссе до улицы Зои и Александра Космодемьянских.

В метеоцентре «Фобос» сообщили, что ночь на 18 января стала самой холодной с начала зимы в Москве. Температура воздуха максимально опустилась до минус 9,6 градуса.