Ночь на 13 января в Москве оказалась самой холодной за зиму

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за зиму, рассказал РБК специалист центра «Фобос» Олег Прокофьев. «К утру температура в Москве опустились до минимального значения — минус девять градусов», — рассказал метеоролог.

Самый сильный мороз зафиксирован в Московской области. «В Клину ночью было минус 13,3 градуса, в целом по области до минус восьми — минус 13 градусов», — рассказал Прокофьев.

Исторический минимум температуры в Москве в ночь на 13 января был зафиксирован в 1907 году. «Тогда столбики термометров в городе показали минус 37,4 градуса», — рассказал Прокофьев.

Как сообщается на сайте Росгидрометцентра, в субботу, 13 января, в Москве ожидается от минус семи до минус пяти градусов. Днем в столице облачно с прояснениями, местами может пойти небольшой снег. В ночь с субботы на воскресенье, 14 января, температура воздуха упадет до минус девяти градусов. Днем станет теплее — от минус шести до минус четырех. В столице будет облачная погода с небольшим снегом.