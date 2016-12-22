Пробки в Москве из-за снегопада поднялись до максимума в 2018 году

Пробки на столичных дорогах продержатся в течение всего четверга из-за снегопада. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Яндекса».

«Сегодня с утра загруженность столичных дорог достигла 8 баллов. Причиной резкого осложнения дорожного движения стал снегопад при сильным морозе — снег скапливается на дорогах и затрудняет движение автомобилей. К 10:30 загруженность опустилась до 7 баллов, что все еще на 2 балла больше обычного», — рассказали в пресс-службе.

В наступившем году уровень пробок еще не поднимался выше 6 баллов, подчеркнули в сервисе. «По прогнозам «Яндекс.Погоды», снег может идти весь день, а значит, стоит ожидать сохранения непростой дорожной ситуации», — отметили в пресс-службе.

Крупные заторы с утра наблюдались на ​внутренней стороне МКАД от Каширского шоссе до Ленинского проспекта, на ​внутренней стороне ТТК от проспекта Андропова до Савеловской эстакады и на Ленинградском шоссе от Шереметьевского шоссе до улицы Зои и Александра Космодемьянских.

В уборке снега в Москве задействованы более 6,5 тыс. единиц специализированной техники, рассказал РБК заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в ночь на 18 января спецтехника провела «противогололедную обработку городских магистралей и объектов дорожного хозяйства».

«В настоящее время в городе продолжаются работы по механизированной и ручной уборке от снега пешеходных зон, тротуаров, парковок, дворов, территорий, прилегающих к станциям метро, МЦК, ТПУ, остановкам общественного транспорта, подходов к объектам социальной сферы и потребительского рынка», — отметил руководитель комплекса городского хозяйства.

Ночь на 18 января стала самой холодной за эту зиму в столице, сообщил ранее РБК дежурный метеоцентра «Фобос» Олег Прокофьев. По его словам, в 4:00 температура была минус 9,5 градуса, а в 6:00 — минус 9,6 градуса. По данным «Росгидромета», в четверг в столице ожидается небольшой снег, местами метель. Температура опустится до минус 6 градусов.