Ночь на 18 января назвали самой холодной в Москве с начала зимы

В Москве ночь на 18 января оказалась самой холодной с начала зимы. Об этом сообщил РБК дежурный метеоцентра «Фобос» Олег Прокофьев.
«В течение ночи [18 января] температура понижалась. В предрассветные часы она опустилась до своего минимума. По данным на 4:00 мск, температура была минус 9,5 градуса, а в 6:00 мск — минус 9,6 градуса», — рассказал он.
Как сообщается на сайте Росгидрометцентра, в четверг, 18 января, в Москве температура воздуха будет от минус 6 градусов до минус 4 градусов, ожидается небольшой снег, местами метель. Также синоптики прогнозируют гололед в дневные часы. В ночь на пятницу температура в столице составит от минус 9 градусов до минус 7 градусов.
Ранее синоптики утверждали, что ночь на 13 января оказалась самой холодной за зиму. Тогда температура в Москве опустились до минус 9 градусов.