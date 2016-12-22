Двух осужденных за убийство Немцова этапировали в колонии

Осужденный за соучастие в убийстве политика Бориса Немцова Шадид Губашев этапирован в колонию «Белый медведь» на Ямале. Об этом рассказала РБК адвокат Роза Магомедова.

«Он в городе Лабытнанги на улице Северная, 33 [адрес колонии]», — рассказала Магомедова.

Еще один фигурант дела Анзор Губашев будет отбывать наказание в исправительной колонии №9 под Петрозаводском, рассказал РБК его адвокат Муса Хадисов.

«Со слов родственников и жены, его этапировали в девятую колонию в Карелии», — рассказал адвокат.

Осужденный за убийство политика Заур Дадаев ранее этапирован в иркутскую колонию №3. Еще один фигурант дела Хамзат Бахаев был отправлен в исправительную колонию №11 в Кирово-Чепецке.

В декабре 2017 года сообщалось, что Дадаев был отправлен из Москвы к месту отбывания наказания, но тогда не уточнялось, куда именно. В июле Дадаев был приговорен к 20 годам лишения свободы за убийство Бориса Немцова. Другие фигуранты дела Братья Анзор и Шадид Губашевы получили наказание в виде тюремного заключения на 19 и 16 лет, Темирлан Эскерханов — 14 лет, Хамзат Бахаев — 11 лет.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года. Его застрелили на Большом Москворецком мосту. Следствие считает, что убийство Немцова было заказным, Исполнители получили за него 15 млн руб. Заказчик преступления задержан не был. По версии следствия, убийство организовал Руслан Мухудинов, работавший водителем у Руслана Геремеева — командира Дадаева в батальоне «Север». Мухудинов находится в международном розыске.