Адвокат сообщила о переводе убийцы Немцова в колонию для бывших силовиков

Осужденного за убийство политика Бориса Немцова бывшего бойца чеченского батальона «Север» внутренних войск МВД Заура Дадаева этапировали в колонию строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов в Иркутске. Об этом РБК сообщила адвокат, представитель в Европейском суде Роза Магомедова.
Она уточнила, что его этапировали еще в конце 2017 года, однако тогда не сообщалось, в какую именно колонию. Магомедова добавила, что также был этапирован другой осужденный за убийство Немцова — Хамзат Бахаев, сейчас он находится в колонии строгого режима в Кирово-Чепецке. Оба осужденных, по словам адвоката, находятся на карантине.
«Бахаев давно приехал на место, он с супругой своей на связи. Голос бодрый», — отметила она.
Магомедова добавила, что жалоба Дадаева поступила в Европейский суд. «[Жалоба] на условия содержания. Мы после заседания обещали подать дальше, подали в Европейский суд уже в конце декабря», — уточнила она.
В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил Дадаева к 20 годам колонии строгого режима за убийство Бориса Немцова. Другие фигуранты дела — братья Шадид и Анзор Губашевы — получили 16 и 19 лет колонии. Еще двоих — Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева — суд приговорил к 14 и 11 годам заключения соответственно.
По версии следствия, убийство Немцова было заказным, за исполнение которого исполнителям пообещали заплатить 15 млн руб. Предполагаемый заказчик и организатор убийства, водитель командира Дадаева в батальоне «Север» Руслан Мухудинов находится в международном розыске с ноября 2015 года.
Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.