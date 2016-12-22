Осужденный за убийство Немцова Дадаев этапирован в колонию

Осужденный за убийство политика Бориса Немцова экс-военнослужащий чеченского батальона «Север» Заур Дадаев этапирован из московского СИЗО в колонию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его адвоката Шамсутдина Цакаева.

Он отметил, что пока не знает, в какую именно колонию эпатировали Дадаева. По закону администрация колонии, куда привезут осужденного, должна оповестить об этом его родственников через 10 дней после его прибытия.

В июле суд приговорил Заура Дадаева к 20 годам колонии строгого режима за убийство Бориса Немцова. Прокуратура просила для него пожизненное заключение. Другие фигуранты дела — Братья Анзор и Шадид Губашевы — получили 19 и 16 лет колонии, Темирлан Эскерханов — 14 лет, Хамзат Бахаев — 11 лет.

Следствие считает, что убийство Немцова было заказным, за исполнение которого Дадаеву пообещали 15 млн руб. Организатором преступления стал водитель командира Дадаева в батальоне «Север» Руслан Мухудинов. По мнению адвокатов семьи погибшего, к преступлению причастен бывший офицер батальона Руслан Геремеев.

Борис Немцов был застрелен вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.