ЦИК завершил прием документов от претендентов на пост президента

Центральная избирательная комиссия завершила прием документов от претендентов на пост президента в России, говорится в сообщении на сайте ЦИК. Всего по итогам приема документов о своем желании принять участие в выборах заявили 70 человек.

До этого, 8 января истек срок подачи документов от самовыдвиженцев. 12 января Центризбирком закончил прием документов от политиков, выдвигаемых политическими партиями. «С 18 декабря 2017 года по 12 января 2018 года в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность Президента Российской Федерации, от 70 субъектов выдвижения: от 24 политических партий и 46 граждан, заявивших о своем самовыдвижении», — говорится в сообщении.

Претендентам, подавшим документы о выдвижении, предстоит процедура регистрации. Сейчас комиссия уже зарегистрировала 14 полномочных представителей от партий, часть документов все еще находится на рассмотрении. Первым официально зарегистрированным кандидатом в президенты стал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, вторым регистрацию получил кандидат от КПРФ Павел Грудинин.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Перед участием в выборах выдвиженцам необходимо собрать определенное число подписей - 100 тыс. для партийных кандидатов и 300 тыс. для самовыдвиженцев.