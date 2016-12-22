Рада отказалась разрывать Большой договор с Россией

Во время рассмотрения поправок к закону о реинтеграции Донбасса депутаты Верховной рады отказались рассматривать вопрос о денонсации подписанного в 1997 году ​Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, который называют еще Большим договором.

Процесс обсуждения поправок транслировал украинский телеканал «112 Украина».

Депутаты обсуждали поправки в закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Всего в него было предложено около 700 поправок.

Одна из них обязывала внести в закон поручение правительству разработать и внести законопроект о денонсации Большого договора. Предложение не набрало минимально необходимых 226 голосов.

Ранее Рада отказалась признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики — ДНР и ЛНР — «террористическими организациями» и отказалась поддержать поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной был ратифицирован Верховной радой в 1998 году, а Госдумой — в 1999 году, его действие было автоматически продлено на десять лет в 2008 году. В 2018 году истекают очередные десять лет действия этого договора.

Ранее 14 января зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предложил частично денонсировать Большой договор в части, которая касается признания границ друг друга.

«Наша трактовка договора состоит в том, что, конечно, наше признание, сделанное в этом договоре, границ взаимосвязано с темой договора: дружба, сотрудничество и партнерство. То есть нет дружбы, сотрудничества и партнерства, по идее, возникает повод к тому, чтобы сказать: «Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам». Поэтому лично я буду предлагать и предлагаю уже... что нам нужно, по крайней мере, в части этого договора, его денонсировать — в части, касающейся статьи второй, а именно признание границ», — пояснил свою позицию Затулин.