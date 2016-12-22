Верховная рада отказалась поддержать разрыв дипотношений с Россией

На Украине депутаты Верховной рады проголосовали против поправки об обязательном разрыве дипотношений с Москвой. Такой пункт был включен в проект закона о реинтеграции Донбасса, определяющий Россию в качестве «страны-агрессора»

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Верховная рада Украины, где в среду, 17 января, рассматривался во втором чтении закон о реинтеграции Донбасса, отказалась поддержать поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией, сообщают «Интерфакс-Украина» и УНН.

При необходимом минимуме в 226 голосов поправку о разрыве дипотношений с Москвой и денонсацией договоров о взаимном признании границ двумя государствами поддержали 72 депутата.

По словам секретаря парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Ивана Винника, профильный комитет решил также отклонить эту поправку. «Мы приняли решение не включать в текст законы, которые имеют долгосрочное действие», — пояснил он. «Пускай определяется Министерство иностранных дел, учитывая прежде всего наш национальный интерес», — добавил Винник.

Законопроект о реинтеграции Донбасса определяет отдельные территории в Донецкой и Луганской областях как оккупированные, а за Россией закрепляет статус «страны-агрессора». В пояснительной записке к документу указано, что он принимается для урегулирования правового статуса «фактически оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Кроме того, авторы документа возлагают на Москву ответственность за все происходящее в Донбассе, включая перерегистрацию предприятий, введение обращения рубля и выдачу местных паспортов, а также исключают территориальные права России на территории ЛНР и ДНР.

В середине ноября Винник говорил, что лично настаивал на том, чтобы положение о разрыве дипотношений с Москвой появилось в тексте законопроекта, принятого Радой в первом чтении в начале октября.

«В то же время мы консенсусно согласовали, что это полномочия исключительно исполнительной ветви власти, и для того, чтобы сохранить четкое разделение и независимость трех ветвей власти на Украине, законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, мы не будем говорить исполнительной власти, как им выполнять закон», — сказал тогда Винник. По его словам, для прекращения отношений с Россией достаточно объявить ее «страной-агрессором».

Однако ко второму чтению законопроекта поправку об обязательном разрыве дипотношений с Москвой попытались снова сделать частью документа: на этом настоял внефракционный депутат Тарас Батенко, уточняет «Интерфакс-Украина».

Москва закон о реинтеграции Донбасса считает документом, который носит «декларативный характер». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что формулировка о России как о «стране-агрессоре» противоречит минским соглашениям и не может быть приемлемой для Москвы «ни де-юре, ни де-факто».

Верховная рада рассмотрит оставшиеся 49 поправок к закону 18 января.