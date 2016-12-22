Рада отказалась признать ДНР и ЛНР «террористическими организациями»

Верховная рада Украины отказалась признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики — ДНР и ЛНР — «террористическими организациями», не собрав ​достаточное количество голосов во время рассмотрения поправок к законопроекту о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает NewsOne.

За принятие поправок проголосовали 76 депутатов из 340 присутствующих в зале.

Парламент Украины 16 января рассматривает во втором чтении законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Это спровоцировало беспорядки возле здания Верховной рады. Активисты требовали принять закон, жгли шины и пытались поджечь российский флаг. Во время столкновений активистов с силовиками пострадал один полицейский, один из активистов был задержан.

В ноябре 2017 года в законопроект о реинтеграции Донбасса была внесена поправка, которая «зафиксирует разрыв на законодательном уровне» дипломатических отношений России и Украины. В тексте поправки говорилось о том, что представители ЛНР и ДНР, которые управляют на оккупированных территориях Украины, будут признаны террористическими организациями.