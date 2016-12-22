Трамп обвинил Россию в помощи Северной Корее

Россия помогает КНДР уклоняться от международных санкций и не способствует разрешению конфликта с Пхеньяном, заявил президент США. Он подчеркнул, что северокорейский вопрос является для Вашингтона «очень сложной игрой в покер»

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / AP)

Президент США Дональд Трамп в своем интервью агентству Reuters заявил, что Россия не оказывает никакой помощи в разрешении конфликта с Северной Кореей.

«Россия не помогает нам с Северной Кореей вообще. То, в чем Китай нам помогает, Россия сводит к нулю. Другими словам, она перекрывает то, что делает Китай», — сказал американский лидер.

По словам Трампа, его российский коллега — президент Владимир Путин — мог многое сделать для того, чтобы помешать улучшению отношений Москвы и Вашингтона. «Но, к сожалению, у нас не очень тесные отношения с Россией, и в некоторых случаях бывает, что то, что Китай забирает, Россия дает. Таким образом, чистый результат не так хорош, каким он мог бы быть», — добавил президент США.

Трамп выразил надежду, что противостояние с Пхеньяном разрешится мирным путем, однако отметил, что этот сценарий будет, скорее всего, невозможным. Американский президент высоко оценил усилия Китая по ограничению поставок нефти и угля в Северную Корею, но заметил, что Пекин может сделать гораздо больше для сдерживания КНДР.

На вопрос о развитии ядерной программы Пхеньяна и о способностях его ракетных вооружений достигнуть берегов США Трамп ответил, что «их еще нет, но они близки и с каждым днем становятся все ближе».

«Мы играем в очень сложную игру в покер, где ты не хочешь раскрывать свои карты», — заявил президент.

В конце декабря прошлого года Reuters со ссылкой на источники в европейской службе безопасности сообщил, что в Северную Корею из России несколько раз за последний год шли поставки нефти и нефтепродуктов. Собеседник агентства отметил, что доказательств в пользу вмешательства российских властей в процесс контрабанды нет, но подтвердил факт переправки топлива с корабля на корабль.

В российском МИДе в ответ на это заявили, что Москва полностью соблюдает санкционный режим в отношении Северной Кореи.