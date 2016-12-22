Фонд кампании Навального подаст встречный иск к Минюсту

Фонд «Пятое время года», который обеспечивает деятельность структур оппозиционера Алексея Навального, намерен подать встречный иск к Министерству юстиции России, которое ранее потребовало его ликвидации. Об этом РБК сообщил глава штаба Навального, директор фонда Леонид Волков.

«У нас будет отдельный встречный иск, буквально на днях», — сказал он.

15 января Минюст обратился в Мещанский суд столицы с требованием ликвидировать фонд. Рассмотрение дела, по словам пресс-секретаря суда, назначено на 22 января. Юрист возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил РБК, что нарушений в работе фонда нет. «Мы будем готовиться к суду», — добавил он.

Фонд «Пятое время года» создан в 2014 году. По данным ЕГРЮЛ, он занимается поддержкой средств массовой информации. Учредителем фонда является Дмитрий Крайнев, юрист ФБК.

По словам Волкова, «Пятое время года» аккумулирует все средства, которые поступают Навальному в виде пожертвований.