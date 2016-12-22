Комиссию Совфеда по защите суверенитета расширят из-за ее популярности

Сенаторы Ирина Гехт (от Челябинской области) и Эдуард Исаков (от Ханты-Мансийского автономного округа) в ходе заседания Совета Федерации в среду, 17 января, будут включены в состав временной комиссии по защите госсуверенитета. Об этом РБК рассказал собеседник, близкий к комиссии, и подтвердил источник в аппарате верхней палаты.

Один из собеседников в верхней палате объяснил расширение состава комиссии «вниманием, которое она привлекает из-за своих громких заявлений». «Поэтому довольно многие хотят участвовать в климовской (под председательством сенатора Андрея Климова) комиссии, чтоб тоже привлечь к себе внимание», — добавил он и не исключил дальнейшее увеличение числа членов комиссии.

Временная комиссия по защите госсуверенитета была создана в Совфеде в середине июня 2017 года, чтобы отслеживать факты вмешательства иностранных государств и международных организаций «в политическую, экономическую, культурную и гуманитарную сферы деятельности в России». Запад готовит «цветные революции» в России, используя российскую молодежь, через 10–15 лет это грозит госпереворотом «в угоду внешним заказчикам», предупреждала комиссия в ноябре 2017 года.

На заседаниях комиссии обсуждают давление со стороны США на российские СМИ — RT America и Sputnik и ответные действия российских властей. Кроме того, комиссия по защите государственного суверенитета работает над проектами «черной книги» по вмешательству во внутренние дела России и «доски позора» с именами тех, кто несет за это ответственность. А также разрабатывает санкции в отношении причастных к отстранению российской сборной от участия в Олимпиаде.