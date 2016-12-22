В Совфеде ответили на заявления США в отношении СМИ-иноагентов

В Совете Федерации прокомментировали заявление совета управляющих по вопросам вещания (BBG) США о том, что закон о СМИ-иноагентах в России не является зеркальным ответом «по принципу взаимности». По словам главы комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрея Климова, чтобы увидеть здесь зеркальность, «даже очки не надо надевать».

«Мы же понимаем, зачем Соединенными Штатами были приняты меры в отношении RT и Sputnik. Причем, применили их не в тот момент, когда появились соответствующие структуры на территории США, а когда американцы увидели эффективность их работы», — пояснил Климов RT.

Климов пояснил, что меры российской стороны в ответ на ограничение RT и Sputnik в США — «ответные, адекватные и носят зеркальный характер». Мы никакой цензуры не вводим. О блокировке их речи не идет. Суть в том, что они должны будут, если это будет постановлено Минюстом, зарегистрироваться соответствующим образом и объяснить своим потенциальным зрителям, читателям и слушателям, что работают в интересах иностранного государства, то есть являются иностранным агентом», — добавилл сенатор.

США, по словам Климова, первой начала недружественные акции, а действия России не нарушают ни международное право, ни Конституцию, ведь «никто не мешает работать зарубежным СМИ в стране (в России)».

Член Совфеда добавил, что американская сторона испугалась и стала «людей травить разными способами, используя для этого закон 1938 года, когда и телевидения, по сути, еще не было. А теперь они не видят зеркальности».

Речь идет о комментарии Джона Лэнсинга, исполнительного директора BBG, контролирующего «Голос Америки», «Радио Свободная Европа / Радио Свобода (РСЕ/РС)», «Настоящее время» и другие СМИ, подписанного президентом России Владимиром Путиным закона о СМИ-иноагентах. Ленсинг сказал, что пресса, которая не входит в агентство, «продолжит исполнять свою миссию в рамках законодательства США, для того чтобы предоставлять точную объективную и современную журналистику и другой контент аудиториям в мире, в том числе в России». По его мнению, объяснение принятия российскими властями закона о СМИ-иноагентах в качестве зеркального ответа американской стороне «грубо искажает действительность». Он отметил, что RT и Sputnik «могут свободно работать в США и могут транслироваться американскими кабельными сетями и выходить на FM-волнах.

Однако он подчеркнул, что американские «Голос Америки» и «Радио Свобода» запрещены на российском телевидении радио.

Владимир Путин подписал закон о СМИ-иноагентах, который внес изменения в закон о СМИ, накануне. С этого дня зарубежное СМИ теперь может быть признано выполняющим функции иностранного агента. К таким СМИ буду​т применяться те же нормы, что и к иноагентам-НКО. Пресса, которая финансируется из-за рубежа, должна будут зарегистрироваться в Минюсте и поставить на своих публикациях пометку «иностранный агент».