Получившего травму глаза школьника из Перми обследуют в Москве

Получившего в результате поножовщины в пермской школе №127 резаную травму глаза ребенка направят на обследование в Москву. Об этом сообщается на сайте управления Министерства здравоохранения по Пермскому краю.

Решение было принято во время консилиума — видеоконференции врачей краевой детской клинической больницы с коллегами из московского НИИ глазных болезней имени Гельмгольца.

​​Остальные восемь пострадавших школьников находятся в краевой детской клинической больнице. Их состояние оценивается как средней тяжести.

В городской клинической больнице №4 находится учительница, которая пострадала в результате нападения. «Учительница находится в сознании на самостоятельном дыхании, состояние стабильное тяжелое с положительной динамикой», — уточнили в министерстве. Ранее в больнице РБК сообщили, что педагог пришла в себя утром 16 января после операции и находится на искусственной вентиляции легких.

Накануне двое подростков с ножами ворвались в кабинет труда в пермской школе. Они начали наносить удары 47-летней учительнице и ученикам четвертого «Б» класса. Нападение организовали ученик 11-го класса этой школы и ее бывший ученик, 16-летний Л., который учится в колледже. Близкий друг одного из нападавших рассказал РБК, что он «хотел прославиться».

В результате ЧП пострадали 15 человек, включая учительницу. Пятеро пострадавших, среди которых один из зачинщиков драки, были прооперированы.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц). Оно было передано в ГУ СКР. На следующий день во время допроса устроившие нападение подростки признали факт нападения на учительницу и четвероклассников, но мотивы не уточнили.