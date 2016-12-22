Медведев проконтролирует расследование нападения в пермской школе

Глава правительства Дмитрий Медведев взял на контроль инцидент в пермской школе. Об этом сообщила министр образования Ольга Васильева, передает корреспондент РБК.

Васильева сейчас находится в Перми. «Это происшествие находится на контроле руководства страны, я здесь подключила Дмитрия Анатольевича Медведева», — сказала она.

Министр образования отметила, что и в школе, где произошел инцидент, и в других учебных заведениях Перми «сильная система безопасности».

«Нам нужно работать и с учениками, и с родителями. Нам нужно больше заниматься тем, о чем мы очень много говорим, — о воспитании наших детей», — добавила глава Минобразования.

Васильева рассказала, что она вместе с губернатором региона Максимом Решетниковым навестила в больнице пострадавшую во время инцидента учительницу Наталью Шагулину. «Наталья Васильевна у нас молодец, потому что когда она пришла в себя, первое что она спросила: «как мои дети?» — добавила министр. По ее словам, педагог является «учителем с большой буквы».

Министр также сообщила, что учительница пермской школы, где произошла резня, придя в сознание, поинтересовалась своими учениками.

15 января в пермской школе №127 двое подростков, вооруженных ножами, ворвались в кабинет, где находились ученики четвертого класса и учительница, и начали наносить беспорядочные удары.

После этого они спустились в вестибюль и попытались убить друг друга. «По данным следствия, подростки хотели привлечь внимание общества и намеревались таким образом покончить жизнь самоубийством после поножовщины», — сообщил РБК собеседник, знакомый с материалами расследования.

Один из зачинщиков поножовщины — ученик этой школы, другой — выпускник школы, студент колледжа.

В результате атаки пострадали 15 человек. Пятеро, в том числе один из зачинщиков драки, прооперированы. Одного из детей направят на обследование в Москву. Подростков допросили. Они подтвердили факт нападения, но свои мотивы не объяснили.