Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,02 56,40 EUR Нал. 69,65 68,85 USD Бирж. 56,49 +0,17 EUR Бирж. 69,16 -0,03 USD ЦБ. 56,39 +0,03 EUR ЦБ. 69,02 +0,21 EUR/USD 1,22 -0,00 BTC/USD Бирж. 11332,19 -64,66 MOEX 2257,89 -0,16% RTS 1261,09 -0,25% Brent 69,11 -0,30% DJIA 25792,86 -0,04% Nasdaq 7223,69 -0,51% FTSE 7755,93 -0,17%
Исполнитель главной роли в новом фильме Вуди Аллена отказался от гонорара
Лента новостей
«Яндекс» запустит сервис для поиска попутчиков 09:00, Технологии и медиа McDonald's пообещал полностью перейти на упаковку из вторсырья 08:15, Бизнес В Мексике застряли около 500 российских туристов 08:09, Общество Командиров двух эсминцев ВМС США обвинили в непреднамеренном убийстве 07:58, Политика Минфин задумал ограничить максимальный размер пени за долги по налогам 07:36, Политика Во Франции объяснили ситуацию с требованием к России вернуть царский долг 06:58, Политика Казахстан подписал с американскими компаниями соглашения на $2,5 млрд 06:42, Политика Минтранс сообщил о планах поделить авиакомпании на группы по уровню долга 06:29, Общество Тиллерсон назвал условие ужесточения санкций против КНДР 06:10, Политика Австралия пожаловалась в ВТО на Канаду из-за ограничений в продаже вина 05:34, Экономика Исполнитель главной роли в новом фильме Вуди Аллена отказался от гонорара 05:24, Общество В Колумбии при крушении вертолета погибли 10 человек 04:42, Общество Поклонская ответила на призыв прокуратуры Украины пообщаться о госизмене 04:15, Политика Синоптики объявили в Москве и области «желтый» уровень опасности 04:07, Политика Курс биткоина за сутки упал на четверть 03:29, Финансы Главный архитектор Москвы назвал районы под реновацию неблагополучными 03:26, Общество Интернет-аудитория в России за год выросла за счет старшего поколения 02:43, Общество В прокуратуре Украины пообещали «с удовольствием пообщаться» с Поклонской 02:32, Политика В Тимирязевской академии уволили протестовавшего декана 02:11, Общество В совете директоров Шереметьево анонсировали продажу 10% акций аэропорта 01:45, Бизнес Главный врач Белого дома рассказал о результатах медосмотра Трампа 01:42, Политика Технологии коммуникации: как big data помогает удержать клиентов 01:17, РБК и МегаФон Назарбаев назвал отношения России и США «ушедшими в ноль» 00:56, Политика В США предложили наказать Россию на случай нового вмешательства в выборы 00:42, Политика Кадыров обвинил Запад в «информационных атаках» на Чечню 00:24, Общество Эксперты назвали самых активных депутатов Госдумы 00:00, Политика В России вырастут цены на европейские вина из-за неурожая 00:00, Бизнес «Голос» заявил о жалобах на предвыборную агитацию на телевидении 16 янв, 23:55, Общество
Исполнитель главной роли в новом фильме Вуди Аллена отказался от гонорара
Харассмент-гейт, 05:24
0
Исполнитель главной роли в новом фильме Вуди Аллена отказался от гонорара

Исполнитель главной роли в фильме Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке»​ Тимоти Шаламе отказался от своего гонорара из-за обвинений режиссера в сексуальном насилии. Об этом он написал в своем Instagram.

Тимоти Шаламе (Фото: Evan Agostini / Invision / AP)

https://www.instagram.com/p/Bd_2ILwnJ0H/?taken-by=tchalamet

Как пишет в своем посте 22-летний Шаламе, на него повлияло «рождение сильного движения против несправедливости, неравенства и умалчивания». «Я не хочу получить гонорар от моего участия в фильме, и в этой связи я собираюсь отдать его трем благотворительным организациям: Timeʼs Up [юридическая помощь женщинам с невысоким доходом, которые столкнулись с домогательствами], ЛГБТ-центру Нью-Йорка и RAINN [организация по борьбе с сексуальным насилием]», — написал он.

От Спейси до Брэнсона: кто обвинен в домогательствах вслед за Вайнштейном Еще 24 фото
Фотогалерея

Шаламе также оправдывается, что решил участвовать в фильме Аллена как молодой актер, восхищающийся своим знаменитым коллегой. «Но я понял, что хорошая роль — это не критерий успеха <...>. Я хочу встать плечом к плечу с храбрыми артистами, которые борются за то, чтобы к людям относились с уважением и достоинством, которого они заслуживают», — заключил актер.

Ранее, как сообщает The Huffington Post, от своего гонорара отказалась другие участники съемок — актриса Ребекка Холл и актер Гриффин Ньюмен. Холл уже пожертвовала свою зарплату от съемок у Аллена в RAINN.

Сумма перечисленных благотворителям гонораров не указывается.

Дилан Фэрроу, 32-летняя приемная дочь Вуди Аллена, утверждает, что в 1992 году, будучи в возрасте восьми лет, подверглась сексуальному насилию со стороны отчима. Аллен отрицает это и считает, что Дилан оклеветала его по указанию бывшей жены Мии Фэрроу. Тогда расследование окончилось ничем. На фоне скандала с Харви Вайнштейном Фэрроу в декабре 2017 года вновь напомнила об этом деле публикацией в The Los Angeles Times.

Волна обвинений знаменитостей в сексуальных домогательствах началась после публикации в октябре расследования в The New York Times в отношении продюсера Харви Вайнштейна. После этого Вайнштейн был обвинен в харассменте, лишен всех наград и членства в киноакадемиях Великобритании и США, а также уволен с работы в собственной The Weinstein Company. После этого обвинения в домогательствах коснулись десятков политиков, деятелей искусства, спортсменов в странах Запада.

Тимоти Шаламе в январе 2018 года был номинирован на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в фильме «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино.

Теги: Вуди Аллен , харассмент
Главное
В Мексике застряли около 500 российских туристов Общество
Материалы по теме
Олимпийская чемпионка обвинила экс-врача сборной США в домогательствах Общество
NYT узнала о домогательствах фотографа королевской семьи Великобритании Общество
Актер Марк Уолберг пожертвовал $1,5 млн пострадавшим от домогательств Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.