Исполнитель главной роли в новом фильме Вуди Аллена отказался от гонорара

Исполнитель главной роли в фильме Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке»​ Тимоти Шаламе отказался от своего гонорара из-за обвинений режиссера в сексуальном насилии. Об этом он написал в своем Instagram.

Тимоти Шаламе (Фото: Evan Agostini / Invision / AP)

https://www.instagram.com/p/Bd_2ILwnJ0H/?taken-by=tchalamet

Как пишет в своем посте 22-летний Шаламе, на него повлияло «рождение сильного движения против несправедливости, неравенства и умалчивания». «Я не хочу получить гонорар от моего участия в фильме, и в этой связи я собираюсь отдать его трем благотворительным организациям: Timeʼs Up [юридическая помощь женщинам с невысоким доходом, которые столкнулись с домогательствами], ЛГБТ-центру Нью-Йорка и RAINN [организация по борьбе с сексуальным насилием]», — написал он.

Шаламе также оправдывается, что решил участвовать в фильме Аллена как молодой актер, восхищающийся своим знаменитым коллегой. «Но я понял, что хорошая роль — это не критерий успеха <...>. Я хочу встать плечом к плечу с храбрыми артистами, которые борются за то, чтобы к людям относились с уважением и достоинством, которого они заслуживают», — заключил актер.

Ранее, как сообщает The Huffington Post, от своего гонорара отказалась другие участники съемок — актриса Ребекка Холл и актер Гриффин Ньюмен. Холл уже пожертвовала свою зарплату от съемок у Аллена в RAINN.

Сумма перечисленных благотворителям гонораров не указывается.

Дилан Фэрроу, 32-летняя приемная дочь Вуди Аллена, утверждает, что в 1992 году, будучи в возрасте восьми лет, подверглась сексуальному насилию со стороны отчима. Аллен отрицает это и считает, что Дилан оклеветала его по указанию бывшей жены Мии Фэрроу. Тогда расследование окончилось ничем. На фоне скандала с Харви Вайнштейном Фэрроу в декабре 2017 года вновь напомнила об этом деле публикацией в The Los Angeles Times.

Волна обвинений знаменитостей в сексуальных домогательствах началась после публикации в октябре расследования в The New York Times в отношении продюсера Харви Вайнштейна. После этого Вайнштейн был обвинен в харассменте, лишен всех наград и членства в киноакадемиях Великобритании и США, а также уволен с работы в собственной The Weinstein Company. После этого обвинения в домогательствах коснулись десятков политиков, деятелей искусства, спортсменов в странах Запада.

Тимоти Шаламе в январе 2018 года был номинирован на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в фильме «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино.