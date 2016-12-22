Главный архитектор Москвы назвал районы под реновацию неблагополучными

Попавшие в программу реновации районы Москвы — неблагополучные, заявил в рамках экспертной дискуссии на Гайдаровском форуме главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. Запись дискуссии в стенах РАНХиГС опубликована на YouTube-канале учебного заведения.

Главный архитектор отметил, что власти «приходят в районы» с наиболее низкой стоимостью недвижимости, что коррелирует с низким уровнем доходов и образования людей, их населяющих. «Это масса одинаковых домов, отсутствие понимания, где есть улица, где есть двор, и в общем не очень благополучная среда», — сказал он.

Столичный архитектор также подчеркнул высокий уровень преступности в районах панельной застройки. В то же время, Кузнецов заметил, что в неблагополучные районы Москвы входят как окраинные спальные районы, так и районы в центре города. Он поделился, что в Москве, в отличие от многих зарубежных городов, не возникло трущоб и фавелл.

Ранее, 9 января, власти Москвы заявили, что, расселяя районы советской панельной застройки, в основном, пятиэтажной, они снизят уровень преступности. Расселение людей в благоустроенных районах в новых больших домах по мысли мэрии столицы «разбавит» криминогенный элемент.

Согласно программе реновации, под снос попадают пять тысяч жилых домов высотой до девяти этажей, построенных с 1957 по 1968 год. Переселению подлежат около миллиона человек. Соответствующий закон был принят Госдумой в апреле 2017 года и подписан президентом Владимиром Путиным в июле.