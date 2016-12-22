Кадыров обвинил Запад в «информационных атаках» на Чечню

Сообщения о нарушениях прав человека в Чечне являются «информационными атаками» стран Запада, заявил глава республики Рамзан Кадыров на совещании с руководителями правоохранительных и силовых структур. Об этом говорится на сайте правительства региона.

По словам Кадырова, хотя ​«Чечня практически незаметна на карте», она попадает в центр внимания «западных государств и их приспешников в нашей стране». «Мы регулярно сталкиваемся с информационными атаками, связанными с якобы вопиющими нарушениями прав человека в нашей республике. И все это высасывается из пальца», — заявил Кадыров.

По его мнению, на Западе «количество преступлений и фактов нарушений прав человека куда больше, чем у нас». Кадыров предположил, что западные государства «стремятся вновь ввергнуть Чечню в хаос, а в итоге — ослабить Россию». Он напомнил, во «впавших в немилость Западу» странах Ближнего Востока «воцарились насилие и нищета, проливается кровь ни в чем не повинных людей». Кадыров отметил, что на данный момент Чечня является одним «из самых благополучных и процветающих уголков мира».

Он заключил, что «никто не заинтересован в защите прав чеченского народа больше, чем руководство ЧР».

В конце декабря Рамзан Кадыров попал в санкционный список США в соответствии с «законом Магнитского» как ответственный за пытки, убийства и другие нарушения прав человека в республике. Санкции предусматривают заморозку активов в США и запрет на въезд на американскую территорию. Кроме главы Чечни под санкции подпал также начальник аргунского РОВД, причастный, по мнению американских властей, к пыткам чеченских геев.



